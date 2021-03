«Covid, per Pasqua potenziate le pattuglie per i controlli»: l'annuncio della Prefettura

BELLUNO - Si è tenuta oggi, in Prefettura a Belluno, una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia per l'esame delle misure di vigilanza e sicurezza da assumere in occasione delle imminenti festività pasquali, anche in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare il rispetto delle disposizioni governative per il contenimento del contagio da Covid-19. Nel corso dell'incontro si è stabilito di rafforzare il dispositivo di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia durante tutto il periodo pasquale, attraverso mirati servizi che si concentreranno nelle località di maggiore interesse turistico. Massima attenzione sarà prestata, anche attraverso l'impiego di reparti alpinistici, alla prevenzione degli assembramenti negli abituali luoghi di ritrovo nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni inerenti all'apertura degli esercizi commerciali e dei servizi di ristorazione.

