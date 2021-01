SANBO STEFANO DI CADORE - «Nell’ultimo mese abbiamo visto i numeri dei positivi scendere giorno dopo giorno e oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo». È la fine di un incubo per gli abitanti di Santo Stefano di Cadore, piccolo comune bellunese incastonato tra le Alpi e le Dolomiti, che nell’ottobre scorso è stato l’epicentro del maxi focolaio in Comelico. Il sindaco Oscar Meneghetti racconta che c’è stato un momento in cui «i contagi erano talmente tanti che non capivamo da dove provenissero». A novembre il picco massimo, con oltre 100 positivi, in un paese che conta 2.400 anime. Attualmente, a distanza di 4 mesi dai primi contagi, ci sono 5 persone in isolamento e 1 solo positivo. Santo Stefano di Cadore è un paese fantasma. Impianti da sci, ristoranti, bar, alberghi: è tutto chiuso. Le strade sono deserte. Le luci spente. E i cittadini preferiscono rimanere a casa. Nonostante la fine dell’emergenza sanitaria – il comune è quasi covid free – la paura di uscire e rivivere gli ultimi mesi è ancora palpabile. Uno dei pochi cittadini incontrati per strada spiega che «il paese è piccolissimo». Questo significa che aprire i locali ha poco senso perché «nessuno va a prendersi il caffè, se lo bevono direttamente a casa, le distanze sono troppo brevi». Inoltre mancano i turisti. E come biasimarli? Di neve ne ha fatta fin troppa, quasi 3 metri, ma per alcuni «la stagione invernale è già morta». Come mai il focolaio è scoppiato proprio in Comelico? «Ancora non lo sappiamo – chiarisce il sindaco di Santo Stefano di Cadore – Nel primo periodo era andata bene, ma da ottobre abbiamo cominciato ad avere numeri preoccupanti dovuti sicuramente ai turisti ma anche a quei cittadini che lavorano fuori comune». In poco tempo la macchia dei positivi si è allargata a tutta l’area del Comelico-Cadore-Ampezzano. Tanto da spingere alcuni sindaci a diramare, in anticipo, alcune restrizioni per il contenimento del virus. Mentre l’Usl 1 Dolomiti ha effettuato una prima indagine anche su soggetti asintomatici, appartenenti alle classi d’età più colpite, mediante tamponi in modalità drive-in proprio a Santo Stefano di Cadore. Il parroco del paese racconta che «la chiesa è rimasta sempre aperta, abbiamo celebrato tutte le funzioni a parte la processione della prima domenica di ottobre». Insomma, nessun grosso cambiamento: «Certo, abbiamo adottato alcuni accorgimenti necessari e imposto il distanziamento ma la nostra chiesa è grande. In alcune occasioni, forse, è rimasta fuori qualche persona ma è capitato poche volte. Se devo essere sincero ha influito di più la neve». Una settimana fa il paese è stato sommerso da quasi 3 metri di coltre bianca.

«Ci siamo riempiti di militari e volontari della Protezione civile» esclama una delle sorelle Buzzo che gestisce l’albergo Centrale poco distante dalla chiesa. E confida: «Lavoravano 12 ore al giorno, con temperature sotto lo zero di una decina di gradi, e ammetto di aver trasgredito: li ho fatti entrare per poter usufruire del bagno e per dar loro qualcosa di caldo da bere». Durante i mesi di ottobre e novembre l’albergo ha ricevuto chiamate da Milano, da Napoli, perfino da Londra. Clienti affezionati e desiderosi di capire cosa stesse succedendo in Comelico. Adesso l’emergenza è passata, ma è rimasta la desolazione: «Il paese, coi locali chiusi, sembra morto. Non ci conviene aprire perché i confini con le altre regioni sono ancora chiusi. Quanto ai ristori: mai visti. La situazione è tragica». La speranza dei cittadini di Santo Stefano di Cadore (e non solo) è di tornare in fascia gialla. «Siamo allo stremo – aggiunge il sindaco Meneghetti – C’è gente in cassa integrazione che non ha ricevuto nulla. In generale non c’è giro di persone: qualcuno delle seconde case che arriva ogni tanto, mentre i cittadini escono solo a far la spesa». La priorità, adesso, è concludere i lavori iniziati dopo l’ultima grande nevicata perché «alcuni tetti sono ancora coperti e quindi pesanti». Oltre il danno, la beffa. Metri e metri di neve, piste innevate ma chiuse. E un’assenza, quella dei turisti, che in piccole realtà montane come Santo Stefano di Cadore pesa ancora di più. «Le regole le abbiamo imparate – conclude il sindaco – ora vogliamo ripartire».

