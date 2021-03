Guerra contro il Covid: Feltre davanti a Belluno con dati da zona arancione

BELLUNO Sul fronte dei contagi i distretti di Belluno e Feltre sono come lo Yin e lo Yang: agli antipodi. Il primo scala le classifiche e raggiunge le prime posizioni tra i distretti del Veneto con più alta incidenza di positivi ogni 100mila abitanti. Il secondo, invece, è quasi all’ultimo posto. Quindi tra i migliori. È un déjà-vu al contrario. Se la prima ondata era partita da Feltre, quest’ultima è scoppiata nelle terre alte e si è propagata verso il basso. Colpa dei turisti, della variante inglese più contagiosa e anche delle scuole. Sono 36 le classi con almeno un positivo (+11 in una settimana). E i numeri, intanto, crescono su tutti i fronti. Ieri, dopo mesi, i nuovi positivi hanno sfondato quota 100. Ma il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti rassicura: «La crescita è graduale. Non mi aspetto grandi impatti». E fa il quadro del contagio in provincia. Sono 101 i nuovi positivi in provincia , in 24 ore : cosa sta succedendo? «Nel giro di alcune settimane siamo passati da 25-30, a 40-50, fino a 80-90 casi al giorno. La crescita ha un carattere più regolare, non a “dente di sega” come a novembre quando avevamo registrato picchi di 250 casi. Quindi è più lenta ma progressiva e quasi tutta sul distretto di Belluno che ha già subìto, proprio per questo, la chiusura delle scuole (a partire da oggi, dalla seconda media in su, ndr)». E il distretto di Feltre? «In Veneto è tra quelli con la più bassa incidenza ogni 100mila abitanti (164,51). A Belluno, invece, l’incidenza è 281,04». Come mai questa differenza? «Il distretto di Belluno è stato fortemente coinvolto, come nella seconda ondata, da ciò che è accaduto nell’area Cadore-Comelico-Ampezzano. È il prodotto di 3-4 settimane di bel tempo, con arrivi importanti di turisti, e della variante inglese. Però ci sono numerose aree del Veneto che hanno casistiche sovrapponibili alla nostra». Servono misure particolari nelle zone più colpite o basta l’osservanza rigorosa di quelle già in vigore? «Da lunedì tutto il Veneto sarà in fascia rossa e si creeranno i presupposti per un forte rallentamento. Speriamo che questo provvedimento, accompagnato dai comportamenti virtuosi dei cittadini, porti a un rientro della casistica». Parliamo del lotto di AstraZeneca che Aifa ha deciso di sospendere. Quante dosi di quel lotto erano state somministrate a Belluno? «Tra il 21 febbraio e il 10 marzo ne abbiamo somministrate 1.655 alle categorie di servizi essenziali». Quindi Forze dell’ordine e operatori scolastici? «Esatto ma anche Tribunale, Procura e carcere». Qualcuno, tra i vaccinati con quel lotto, si è sentito male? «Al momento non sono state segnalate reazioni avverse di rilievo, ma solo eventi minori (dolore locale, mal di testa, stanchezza, febbre). In totale, sulle oltre 22mila dosi di vaccino somministrate, di cui circa 2.300 di AstraZeneca, le segnalazioni formali di reazioni avverse sono state 142 di cui 18 riferibili ad AstraZeneca». Come vi muoverete nei prossimi giorni? «Sono in corso da parte delle strutture tecniche regionali preposte tutte le verifiche farmacologiche del caso. Il comunicato di Aifa però precisa che “non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi segnalati”. Il ritiro precauzionale del prodotto rappresenta una procedura ordinaria nelle fasi di approfondimento dettate dai protocolli di farmacovigilanza». L e vaccinazioni possano continuare secondo il programma stabilito o ci saranno modifiche? «Nessuna modifica perché quel lotto l’abbiamo terminato. Nel frattempo ne sono arrivati altri e oggi (ieri per chi legge, ndr) sono proseguite le vaccinazioni al mondo scuola». Torniamo ai positivi in provincia di Belluno. Attualmente sono più di mille (1083) ma i ricoveri si mantengono stabili tra i 60 e i 70. Cosa ci aspetta? «Beh, sappiamo che dalla casistica che cresce ai ricoveri passano 7-8-10 giorni, e 3-4 settimane, di riflesso, per la mortalità. Però non mi aspetto grandi impatti. Non siamo passati da 50 a 200 nuovi casi al giorno. La curva sta salendo in modo più graduale». Davide Piol © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 14:34

