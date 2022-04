BELLUNO Non riesce a liberarsi dal covid la casa di riposo di Cavarzano. Qualcuno si negativizza, è vero, ma nel frattempo altri si scoprono positivi. È quanto annunciato ieri mattina sul profilo Facebook della struttura: «Se è vero che il nucleo Lillà, primo a registrare casi di presenza del virus, non presenta oggi più positività e risulta covid free – si legge nel lungo post – abbiamo rilevato cinque nuovi casi nel nucleo Mimosa, che fino ad oggi non era stato interessato dal focolaio. Si stanno lentamente negativizzando, invece, i casi degli altri due nuclei, che rimangono però ancora in stato di isolamento».

L’ORIGINE

La notizia del contagio all’interno di Sersa-Gaggia Lante era esplosa due settimane fa. L’amministratore Paolo Santesso aveva comunicato una situazione (25 anziani e 8 dipendenti positivi) che cominciava ad essere allarmante non tanto per la salute degli ospiti quanto per la mancanza di professionisti: «In merito alla diffusione del virus tra il personale – continua il post di ieri – registriamo due nuovi casi, mentre si sono quasi tutte negativizzate le positività della settimana scorsa». Nessuno è in situazione critica a causa del covid. Alcuni anziani hanno tosse, raffreddore, febbre, ma nulla di allarmante. Quanto alle visite Sersa-Gaggia Lante riaprirà solo quelle per il nucleo Lillà, limitandole al giardino esterno. Il resto della struttura rimane ancora isolato.

I DATI

Nella giornata di ieri, in provincia, sono emersi 157 nuovi casi che portano il totale dei bellunesi con il virus a 2.213. Si contano poi 35 pazienti covid in area non critica e 11 negli ospedali di comunità. Difficile prevedere cosa accadrà ora. Nella curva epidemica c’è una leggera flessione. I nuovi casi rilevati negli ultimi sette giorni sono 1.170 (232 in meno rispetto a quella precedente), con un conseguente tasso di incidenza settimanale di 586 casi su 100 mila abitanti, in diminuzione rispetto all’ultimo dato e comunque inferiore all’incidenza nazionale (710 su 100 mila abitanti). Quasi tutti i positivi rientrano nella fascia d’età dai 25 ai 64 anni e sono sparsi per quasi tutta la provincia.

NEI COMUNI

Ci sono dei comuni che negli ultimi sette giorni non hanno rilevato positività. La speranza è che la tendenza rimanga tale e che il numero di nuovi casi diminuisca sempre di più fino ad azzerarsi. Potrebbero venire in aiuto la stagione calda e la percentuale sempre più alta di vaccinati. L’85,3% delle persone con più di 5 anni (ossia 164.804) ha ricevuto almeno una dose, mentre l’84,4% (163.116) ha completato il ciclo vaccinale.