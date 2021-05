Covid, dai focolai del Comelico a quota zero: il bellunese senza tamponi positivi

BELLUNO - Dalle 8 di sabato alle 8 di ieri mattina zero contagi. Per la prima volta dall'estate scorsa la provincia di Belluno non ha fatto registrare alcun tampone positivo. Un piccolo record, almeno per il Veneto, in un territorio che fino a qualche mese fa era una delle province italiane nelle quali c'erano più contagiati per ogni centomila abitanti. E la valle del Comelico era stata anche quella ad avere il poco invidiabile primato di zona veneta nella quale è partita la seconda ondata: da Santo Stefano a San Pietro, da Comelico Superiore a San Nicolò c'era stata a fine settembre una crescita esponenziale, almeno in rapporto alla popolazione. Poi, purtroppo, il contagio si è esteso ovunque e Belluno, nella prima metà di dicembre, è diventata la provincia con il maggior numero di contagi in tutta Italia.

La crescita è continuata toccando la vetta poco prima di Natale: sui circa 200mila abitanti, il 23 dicembre Azienda Zero ne dava 5.730 positivi. Il che significa che, stando ai dati ufficiali, quel giorno un bellunese su 35 era positivo al coronavirus. Poi, fortunatamente, la tendenza all'aumento si è invertita e la discesa è continuata fino a metà febbraio (512 positivi). La paura è tornata a fine febbraio e a inizio marzo, quando il numero dei contagiati a ripreso a crescere, tanto da arrivare ai 1.318 del 27 marzo. Le vaccinazioni (Belluno è stata a lungo la provincia veneta nella quale ci sono state più iniezioni in rapporto alla popolazione) e le misure di prevenzione, soprattutto la zona arancione, sono riuscite a frenare quella crescita e ora le migliaia di positivi dello scorso inverno sono diventati un lontano ricordo. Tanto che, stando alle cifre della Regione, ieri pomeriggio c'erano soltanto 208 positivi in provincia di Belluno. E, fatto ancora più significativo, per 24 ore nessuno dei tamponi analizzati è stato positivo.