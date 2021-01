Sono rimasti insieme fino all’ultimo. Fedeli «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia». In modo imprevedibile, anche nella morte. Anna Zangrando e il marito Giuseppe Schenal, di 81 e 91 anni, erano ricoverati in Pneumologia al San Martino di Belluno. Il virus se li è portati via entrambi a poche ore di distanza. Sabato Anna. Domenica Giuseppe. Si aggiungono altri due nonni alla lista sempre più lunga delle vittime del covid-19 e ciò che rimane è soltanto un grande dolore: «I genitori possono avere qualsiasi età ma non si è mai pronti- commenta la figlia Angiolina – Per una strana coincidenza anche i miei nonni materni erano morti a pochi giorni di distanza».



IL CONTAGIO

La coppia di anziani viveva da sola a Belluno. Da qualche anno, un familiare si prendeva cura di loro perché Anna aveva accusato alcuni problemi di salute. Mentre Giuseppe, nonostante l’età, «era un guerriero, ancora pieno di vita, sempre curioso e molto intelligente». È la figlia a ripercorre quanto accaduto negli ultimi due mesi: «Abbiamo sempre cercato di usare tutte le precauzioni necessarie. Purtroppo hanno incontrato un loro amico. Sembrava che stesse bene, poi è risultato positivo e ce lo siamo presi tutti». Il tampone risale al 12 dicembre. Qualche giorno di attesa, infine l’esito: entrambi positivi. Poi, a causa di un peggioramento, il trasferimento in ospedale e il ricovero in Pneumologia. «In quel momento – continua Angiolina – la nostra vita si è legata al telefono di casa, da cui dipendevano le notizie buone ma anche quelle cattive». In ospedale le visite ai parenti non sono contemplate. Quanto meno nell’era covid. Perciò la cornetta del telefono diventa l’unico collegamento per avere notizie dal “fronte”. Ma chiamare il reparto non basta. Occorre un medico che, nonostante tutto, si fermi e risponda. «Voglio ringraziare personalmente il dottor Della Lucia – fa sapere Angiolina – Ha dimostrato una sensibilità profonda. Pur nella drammaticità della situazione, mi ha chiamato anche di sera per aggiornarmi sulle condizioni dei miei genitori. Non è da tutti ed è un gesto che, in questo periodo, si apprezza ancora di più».



LA COMMOZIONE

La morte di Anna e Giuseppe ha commosso anche l’ospedale. Spiridione Della Lucia, pneumologo del San Martino, ha dedicato ai due anziani una poesia intitolata “La busta nera”: «Esci. In silenzio. Via da tutto, ormai. Morire, sí, alla fine della strada, dura e bellissima, pienamente tua. Finalmente libero. Con cura e discrezione esci, nella tua busta nera. Intorno, occhi tristi cercano, invano, l’abbraccio ancora negato». È il medico a cui si riferisce Angiolina che «lavora con il cuore. È importante trovare persone che sappiano accompagnarti in questi momenti. A chi si ostina ancora a negare il virus gli direi di farsi un giro nei reparti dell’ospedale». Da inizio dell’emergenza sono morte più di 400 persone positive al covid. «Numeri» dirà qualcuno. Ma la storia di Anna e Giuseppe insegna che sono vite preziose. Ognuna diversa. Ognuna con qualcosa da raccontare. «Mamma aveva delle patologie pregresse – conclude Angiolina – Nel suo caso il covid è stato un incidente di percorso che ha peggiorato la sua salute. Mentre papà ha lottato fino alla fine, aveva una voglia di vivere immensa, e alla fine ha ceduto».



IL BOLLETTINO

Il bilancio dei morti continua ad essere tragico. Ieri altri 6 pazienti hanno perso la vita negli ospedali della provincia. Tre si trovavano a Feltre: un 61enne e una 72enne in Rianimazione e un 73enne in Pneumologia. Un 92enne e un 80enne erano ricoverati in Medicina ad Agordo. E un 91enne in Pneumologia a Belluno. Nonostante questi dati rimane alto anche il numero di ricoveri: 180. La maggior parte, cioè 115, fanno parte dell’area sub-intensiva degli ospedali di Belluno, Feltre e Agordo. Ci sono poi 16 persone che lottano per la vita nelle due Terapie Intensive del San Martino e del Santa Maria del Prato. Infine altri 50 pazienti, circa, negli ospedali di comunità sparsi sul territorio. La luce in fondo al tunnel sembra lontana. Lo dimostra anche il numero di nuovi positivi (ieri ne sono stati scoperti 155). Finché questo dato si manterrà su livelli elevati le possibilità di uscire dalla pandemia saranno limitate. Al momento l’unica speranza è il vaccino. Ma è necessario che le persone decidano di farlo. Davide Piol

