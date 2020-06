Covid 19, altri 3 nuovi casi di positività nel feltrino: il nuovo focolaio è di 9 contagiati

FELTRE - L’ulteriore allargamento delle indagini nella cerchia familiare e degli amici dei sei casi di positività a Feltre: le analisi hanno messo in evidenza 3 nuovi positiviti correlati a contatti stretti dei primi due casi diagnosticati venerdì.

Salgono quindi a 9 i soggetti positivi del focolaio di Feltre. Queste 3 nuove persone positive al tampone erano già state isolate e sono asintomatiche. Verrà, quindi, ulteriormente allargato il contact tracing anche in riferimento a queste nuove positività COVID.

L’attuale situazione non modifica le decisioni adottate per le due strutture commerciali, già oggetto di verifica SPISAL, con conferma di apertura. Quanto al soggetto che aveva dato origine ad un allarme in una scuola di Feltre, il tampone è risultato negativo.

