Super-ladro scovato in montagna: vede gli agenti e si nasconde tra le mucche

FELTRE - Super-ladro romeno, condannato per una serie di furti e ricercato, si era nascosto tra le mucche nel Feltrino. Quando, qualche giorno fa, gli agenti della squadra Mobile delle Questure di Treviso e Belluno sono arrivati per stringergli le manette ai polsi sulle Vette Feltrine dove si era rifugiato, lui, Costel Cociug, alla vista di quell’auto è corso in stalla a nascondersi tra gli animali. Il romeno, 24 anni, con una lunga carriera criminale, si era reinventato pastore facendosi assumere da un’azienda agricola di...