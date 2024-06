CORTINA - Il villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo, per i Giochi invernali 2026, sorgerà a Fiames, a nord del paese. I lavori di costruzione inizieranno il prossimo autunno, dureranno 13 mesi, così da completare gli alloggi per gli atleti all'inizio dell'inverno 2025, in tempo per accogliere le squadre, che parteciperanno alle gare, nel febbraio 2026. Costerà una quarantina di milioni di euro e sarà in grado di accogliere 1400 persone. Sono alcuni dei dati emersi ieri, nella conferenza di servizi decisoria, un momento fondamentale nell'iter di approvazione di questa struttura, indispensabile per l'organizzazione di Olimpiadi e Paralimpiadi.

IN RETE

Le informazioni sulla conferenza di servizi e sul villaggio sono apparse sul sito web di Società infrastrutture Milano Cortina 2026. Si precisa che non sarà una costruzione definitiva, ma potrà essere rimosso, smantellato alla fine del grande evento sportivo. Simico spiega: «Con una soluzione temporanea, il villaggio di Cortina è pensato con l'obiettivo di realizzare un luogo rappresentativo dei Giochi e dello spirito che anima l'evento sportivo. Sarà costituito da container marini convertiti e moduli abitativi prefabbricati: potrà accogliere fino a 1400 ospiti». Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi non vengono accolti, infatti, in alberghi o altre attività ricettive. Lo spirito olimpico vuole che le varie squadre possano stare tutte assieme, che gli atleti delle diverse nazionalità possano conoscersi e fraternizzare. C'è inoltre una fondamentale attenzione per la sicurezza, sin dai tragici eventi delle Olimpiadi di Monaco 1972; il villaggio deve essere custodito e protetto, controllando l'accesso di ogni persona. Per le Olimpiadi invernali 2026 il villaggio di Fiames accoglierà le atlete dello sci alpino, che gareggeranno sulle piste della Tofana; le squadre del curling, impegnate sul ghiaccio dello stadio Olimpico del 1956, in fase di ammodernamento ed efficientamento in questi giorni; gli equipaggi del bob, i piloti dello skeleton e dello slittino, che scenderanno sulla pista di Ronco. Per le Paralimpiadi si aggiungeranno gli sciatori delle gare maschili, oltre che femminili; le squadre del curling wheel chair; gli atleti dello snowboard. La conferenza di servizi di ieri, in modalità telematica, ha avuto come oggetto l'esame del progetto unico livello', relativo all'opera pubblica denominata "Servizio di allestimento temporaneo del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo" inserita nel piano complessivo delle opere olimpiche.

L'INVESTIMENTO

L'opera ha un finanziamento di 39.084.700 euro. Il cronoprogramma prevede l'avvio dell'esecuzione dei lavori per l'autunno 2024, con una durata di circa tredici mesi. Alla conferenza di servizi hanno partecipato tecnici e ingegneri di Simico e rappresentanti e referenti di amministrazioni ed enti locali. «Il concetto di sostenibilità è alla base delle strategie progettuali dice Simico volte a minimizzare l'impatto dell'intervento, con il recupero delle strutture, la riciclabilità dei materiali, l'efficienza energetica e l'impiego di fonti di energia rinnovabile. La realizzazione si articolerà in tre fasi: costruzione dell'infrastruttura; allestimento per i Giochi; successiva dismissione e disassemblaggio al termine dell'evento sportivo». Il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi, nelle sue comunicazioni al termine del recente consiglio comunale, ha detto: «Assieme a Simico stiamo organizzando un incontro pubblico, per illustrare gli interventi sul territorio, opera per opera». Si attende quindi la data di questa presentazione che riguarderà anche il villaggio olimpico, fra le molteplici opere in programma.