CORTINA - Il recupero dell'edificio della colonia del villaggio turistico ex Agip, a Borca di Cadore, nonché la realizzazione di alcuni edifici, rappresentano la soluzione ideale per accogliere il villaggio olimpico, che dovrà ospitare gli atleti dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. È quanto sostiene Bortolo Sala, sindaco del paese della Valle del Boite, in una lettera che indirizza a Luigivalerio Sant'Andrea, commissario di governo, in vista della cabina di regia, che si terrà questo pomeriggio, alle 14, a Palazzo Chigi, a Roma.

IL VERTICE

Nella stessa riunione, anche l'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo confida di poter ascoltare la decisione definitiva sul villaggio olimpico, magari con una scelta diversa dalla piana di Campo. «Il villaggio ex Agip si pone in alternativa, oppure a complemento, delle proposte finora circolate, nessuna delle quali appare esente da problematiche ostative e realizzative, anche cogenti», scrive il sindaco Bortolo Sala, che affronta anche altre tematiche: «Voglio dare qualche ulteriore chiarimento in ordine ai rapporti fra pubblico e privato, che possono essere affrontati in un serio contraddittorio, sulle problematiche che si presentano ogni volta che si parla di progetti di finanza. Qui si tratta di vedere se si ritiene opportuno lasciare una importante eredità sul territorio, oppure se si ritiene sufficiente costruire opere per poi rimuoverle. L'obiettivo del Comune di Borca di Cadore è valorizzare un patrimonio che oggi è proprietà privata, ma con un accordo fra pubblico e privato consentirà di lasciare un'eredità pubblica, a disposizione della collettività e dell'intera vallata. In particolare, si possono ricavare: centri di ricerca universitaria, incubatori e start up; centro congressi e hospitality; residenze private; polo scolastico ski college; social housing».

LA RICHIESTA

Sala chiede al commissario Sant'Andrea di valutare serenamente le opportunità offerte. Spiega quindi le soluzioni alla situazione di elevato rischio idrogeologico: «Attualmente è indicato fra arancione e rosso, da elevato a molto elevato, ma è stato in realtà mitigato, con l'allontanamento della parte liquida della colata e la creazione di una briglia selettiva. La mitigazione garantisce maggiore sicurezza agli abitanti della zona, in particolare di Cancia, e alla statale 51 di Alemagna. Va ricordato inoltre che i Giochi si svolgeranno nel periodo invernale, quando notoriamente non sussistono problemi di natura idrogeologica». Infine affronta il tema del carico urbanistico, su quel comparto: « La colonia ospitava 600 bambini e 200 persone di servizio. Per il villaggio olimpico basterebbe quindi recuperare altri 450 posti, con l'impiego dell'hotel, del residence e con la costruzione di nuovi edifici, su un terreno già identificato dal comune», assicura Sala.

IL COMUNE

Intanto il sindaco ampezzano Gianluca Lorenzi precisa la posizione della sua amministrazione, alla vigilia dell'incontro romano, al quale parteciperanno vari ministri, tra i quali Matteo Salvini, per le infrastrutture: «Sono fiducioso che si riesca a trovare una alternativa alla piana di Campo, per la sede del villaggio olimpico dice Lorenzi a Roma vado per ascoltare ciò che ci verrà comunicato, le decisioni prese, anche sulla base di ciò che avevamo portato l'ultima volta, le osservazioni che avevamo raccolto in paese. A fronte di ciò che ci verrà detto, mi esprimerò. Spero soprattutto che questa sia la cabina di regia decisiva, conclusiva di un processo di avvicinamento, di istruttoria. Adesso abbiamo tutti bisogno di vedere concretezza. Il commissario Sant'Andrea deve poter cominciare a programmare i lavori. Vorremmo che le prossime riunioni servissero già per stabilire date e condizioni dei cantieri, in modo da vedere presto le opere realizzate».