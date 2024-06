CORTINA - Scade il 2 luglio il bando di gara per realizzare il Lotto 0 della variante stradale al centro di Cortina. Questi lavori comprendono la sistemazione del corpo stradale di via Lungoboite, fra i ponti Corona e Crignes. È anche questo un lavoro che rientra nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Andrà rifatto l’incrocio attuale, sul lato destro del ponte Corona, nel raccordo fra la strada comunale di Lungoboite dottor Angelo Majoni e la strada regionale 48 delle Dolomiti, che sale ai passi Falzarego e Giau, ma che soprattutto porta ad alcuni dei siti di gara di Olimpiadi e Paralimpiadi, alle piste da sci della Tofana e allo sliding centre di Ronco, la nuova pista da bob, skeleton e slittino.

IL PRECEDENTE

Inizialmente il progetto era più impegnativo e prevedeva l’abbattimento di una casa, di proprietà delle Regole d’Ampezzo, dopo un lascito testamentario. Poi il lavoro è stato ridotto, l’incrocio del ponte Corona avrà un ingombro minore e la strada passerà a fianco dell’abitazione, senza richiederne più la demolizione. Il raccordo più a valle, con il nuovo ponte di Crignes, è invece già pronto; ieri è stata completata la segnaletica orizzontale sul nuovo manufatto, che dovrebbe essere aperto a giorni. In questo bando rientra anche la riqualificazione di via Cesare Battisti, la strada che porta al cuore di Cortina, diritta in piazza Roma, a fianco della chiesa parrocchiale. Su quella via passa ora tutto il traffico da nord a sud, con la direttrice della statale 51 di Alemagna, che arriva da Dobbiaco, dall’Austria, e si dirige verso la Valboite, verso l’autostrada e il Veneto.

L’OBIETTIVO

Il progetto prevede interventi finalizzati a una gestione prioritariamente pedonale di via Battisti, con il traffico deviato sulla piccola variante lungo il torrente Boite e poi sulla bretella del Lotto 1, da piazzale Revis, sotto le scuole e i tennis, verso sud, sulla riva sinistra del corso d’acqua, sino ad Acquabona. Questo bando di gara per il Lotto 0 è stato pubblicato il 6 giugno sul portale appalti del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da parte della Società infrastrutture Milano Cortina. La formula della gara è quella della procedura aperta e il criterio di aggiudicazione è l’offerta più vantaggiosa. L’importo a base di gara è di 12 milioni 576.912 euro. Le offerte devono pervenire entro le 12 di martedì 2 luglio. Il bando indica pure la durata complessiva dei lavori, pari a 330 giorni naturali consecutivi. L’inizio stimato dell’intervento è nel prossimo agosto; la conclusione nell’estate 2025.