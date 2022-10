CORTINA - «Fondazione Cortina vuole essere un motore nel e per il territorio», ha esordito il presidente Stefano Longo, alla presentazione dell'inverno ampezzano a Skipass di Modena, salone del turismo e degli sport della neve. Sono stati illustrati i principali appuntamenti, traino importante per tutto il movimento sportivo, economico e sociale: «In calendario ci sono sette eventi ha elencato Longo che coprono diversi ambiti degli sport della neve e che costituiranno un'importante e costante opportunità di promozione del territorio ampezzano e veneto. Accanto a manifestazioni consolidate proporremo una novità importante: gli sport paralimpici, snowboard e sci alpino. È una sfida impegnativa, che ci coinvolge in maniera appassionata e che ci porterà al 2026, con Cortina sede della maggior parte delle competizioni delle Paralimpiadi. Vogliamo proporre eventi di alto livello tecnico e di alta qualità organizzativa, ma anche farci promotori di un cambio di passo culturale».

LE COLLABORAZIONI

Il direttore Michele Di Gallo aggiunge: «Fondazione Cortina, nata in continuità con l'esperienza dei Campionati del mondo di sci alpino 202, vuole settare nuovi standard di qualità e di coinvolgimento dei fan negli eventi sportivi invernali. La macchina organizzativa si sta strutturando, i partner privati ci stanno dando fiducia e Cortina è il luogo ideale dove fare sport di altissimo livello: noi siamo pronti». La conferma viene dall'amministrazione comunale ampezzana, uno dei partner istituzionali di Fondazione, con Regione Veneto, Provincia di Belluno, associazioni di albergatori e impiantisti.

IL COMUNE

«Cortina ha voluto con forza e ha collaborato fattivamente per la creazione della Fondazione ha ricordato Giorgio Da Rin, assessore comunale allo sport l'obiettivo è, sempre più, fare sistema tra tutte le forze del paese, per far sì che il prossimo triennio di grandi eventi sportivi sia un volano per il futuro del nostro territorio».

IL CALENDARIO

Si comincia sabato 17 dicembre, con la gara in notturna di gigante parallelo di Coppa del mondo di snowboard, sul monte Faloria. A gennaio ci sarà la consueta settimana di Coppa del mondo di sci alpino femminile, con tre gare, da venerdì 20 a domenica 22, sulla pista Olympia delle Tofane. Dopo l'esordio del 2022, torna lo snowboardcross, a Socrepes, con due giornate di Coppa del mondo, venerdì 27 e sabato 28 gennaio. C'è soprattutto la grande novità dello sci paralimpico, per la prima volta a Cortina, con le Finali di Coppa del mondo dal 14 al 17 marzo 2023. Sarà la prima, impegnativa prova, in vista delle Paralimpiadi 2026. Tornano anche Skimo Cup, evento di sci alpinismo, con le Guide alpine di Cortina, fra Falzarego e Cinque Torri, sabato 1 e domenica 2 aprile 2023. Si chiuderà ad aprile inoltrato con Alpinathlon, in sinergia con il Comando truppe alpine dell'Esercito, tra il fondovalle e il Faloria. Per la Provincia di Belluno è intervenuto Enrico De Bona, consigliere di Fondazione Cortina: «L'intenso calendario sarà occasione di promozione per l'intero territorio bellunese. Questo ricco programma è nato grazie a importanti sinergie e l'auspicio è che altre ne possano nascere, per sviluppare ulteriormente l'economia legata allo sport e al turismo della montagna». Renzo Minella, consigliere di Fondazione per la Regione Veneto, riconosce: «Sempre più gli eventi sportivi sono un traino per il turismo e, per questo, Fondazione Cortina è impulso importante e punto di riferimento per il Veneto. Stiamo lavorando in maniera intensa per creare eventi di eccellenza, che siano riferimenti per i prossimi anni e oltre. Ma stiamo lavorando anche per far sì che lo spirito olimpico permei con sempre maggiore intensità le nostre attività, in particolare quelle giovanili».