BELLUNO - «I giochi olimpici di Milano Cortina saranno un punto di partenza e non di arrivo, per recuperare le posizioni perse nei decenni scorsi, non per colpa degli imprenditori ma a causa del mondo della politica. E su questo anche la politica bellunese deve riflettere». Lo ha detto ieri, 5 aprile, Lorraine Berton presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, in apertura del convegno che si è tenuto a Palazzo Bembo sede della Luiss Business School. Il tema dell'incontro era "Cortina, le Olimpiadi e oltre. L'evoluzione del turismo in montagna": una qualificata rotonda organizzata da Confindustria Belluno Dolomiti e Associazione Italiana Confindustria Alberghi in cui sono state gettate le basi per quella evoluzione. «Noi imprenditori - ha detto Carmela Colaiacovo Presidente Confindustria Alberghi - abbiamo il dovere di prevedere in anticipo le strategie, ma in vista delle prossime Olimpiadi ci dev'essere una responsabilità politica molto forte. Non possiamo pensare a un turismo internazionale con strutture non adeguate, con specifico riferimento alla sostenibilità». E poi il grande tema degli stagionali sempre più introvabili e dell'accoglienza da riservare a queste persone. È stato Franco Lentini, hospitality business development manager di Enrosadira, con lunga esperienza come manager di hotel, dare i dati: «Su Cortina, a conti fatti tra alberghi che nasceranno, il nuovo ospedale e le altre realtà, ci sarà bisogno di personale stagionale per circa mille unità: quindi il progetto di una staff house (una struttura per lo staff ndr) credo sia inderogabile».

L'ACCOGLIENZA

Il problema cruciale infatti, oltre che attirare persone che vengano a lavorare qui, è anche quello di garantire alloggio servizi che possano convincerle che questo sia il posto giusto. «La montagna - ha spiegato il manager dell'ospitalità Lentini - è un po' meno attrattiva di altre destinazioni e soprattutto noi dobbiamo essere consapevoli di quanto abbiamo perso in termini di appeal nelle nuove generazioni. Non è più necessario solo un contratto regolare e uno stipendio adeguato devi creare le condizioni per cui le persone si sentano a loro agio, rispettate e considerate. Ora con le Olimpiadi abbiano un'opportunità straordinaria per creare un bacino di professionisti: dobbiamo tutti darci una mano affinché questo percorso sia più veloce», perché ha ricordato «su Cortina per la ricerca di personale abbiamo numerosi problemi».

L'ESPERIENZA

«La domanda si sta evolvendo con le tariffe dei prezzi in rialzo -, ma di pari passo anche le esigenze del cliente. A Cortina d'Ampezzo abbiamo gestito fino a due anni fa l'hotel Cristallo. Ante pandemia abbiamo potuto toccare con mano la potenzialità inespressa di Cortina. Siamo stati i primi ad allungare le stagioni, con risultati che non ci aspettavamo. Però tutto ciò necessita di fare sistema non solo nel pubblico-privato ma anche con tutti gli stakeholders che mettono a disposizione i servizi, anche con uno sguardo specifico a lungo termine. Le statistiche ci dicono che nei dieci anni successivi all'evento olimpico, la località in questione hanno prospettive di crescita del 7 per cento». «L'hotel generalista - continua Lentini - non ha più senso. La sostenibilità ambientale e sociale devono entrare già in fase di progettazione dell'albergo. La destagionalizzazione deve comportare un cambio di visione anche da tutti gli altri attori del territorio».

GLI OBIETTIVI

Anche la presidente Berton in apertura del convegno aveva sottolineato: «Dobbiamo attrarre risorse per garantire un futuro sostenibile senza sentirci cittadini di serie B come spesso capita». «Agganciandoci al traino delle Olimpiadi - ha proeseguito - dovremo comunicare non solo le bellezze del nostro ambiente, ma anche quelle manifatturiere del territorio, che ospita le più grandi imprese dell'occhiale, ma anche della meccatronica e dello sport system».