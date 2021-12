Eventi e party Vip alla Fashion Week: la festa della contessa imprenditrice, i pezzi unici per i 120 anni del Cristallo

CORTINA - Tra gli eventi più esclusivi e glamour, proprio nella serata di apertura della settimana della moda, c'è stata la festa della contessa Elena Aceto di Capriglia al Club House del Golf Cortina. Ma imperdibili anche i numerosi eventi in programma all'hotel de la Poste (dove saranno ospiti anche Bianca Atzei e Natasha Stefanenko) e i pezzi unici creati per i 120 anni del Cristallo.

APPROFONDIMENTI CORTINA D'AMPEZZO Apre oggi una lunga Fashion week, l'evento glamour che inaugura... CORTINA Cortina Fashion Week, l'apertura



IL PARTY VIP

Al Club House del Golf Cortina la contessa imprenditrice ha presentato la propria linea di cosmetici MiAmo Healty Skin System. L'evento organizzato dalla International pr Paola Mazzuccato prevede dress code in MiAmo style elegant with a touch of blue. I party della contessa Elena Aceto di Capriglia, con il marito, il chirurgo plastico Camillo D'Antonio, personaggio di spicco nel jet set internazionale, sono sempre da copertina con una sfilata di vip che non mancheranno sabato a Cortina.



NELL'ALBERGO

L'hotel de la Poste avrà un ruolo da protagonista nella settimana della moda con incontri e degustazioni (tutto su prenotazione con green pass). Tra Cigar Room e vetrine saranno presenti esposizioni di moda e pop up: Massimo Piombo Sartoria, Gioielli Le Gemelle, Tres Chic Cortina, Monique Le Clerfs, Sabrina Baraldi Gioielli. A partire dal 4 dicembre nella lounge dell'hotel golosa degustazione di cicchetti ampezzani (polenta croccante, puccia secca, ricotta e burro di malga). Domani al Posticino dalle 19 presentazione del nuovo numero di Cortina Discover the Dolomites. Seguirà al Posta al Cubo appuntamento con tre P gourmet: oltre al Posta, quelle del Prosecco della Cantina Fasol Menin di Valdobbiadene e del Pecorino Fattorie Gennargentu. Ingresso su prenotazione (eventi@doc-com.it). Riparte PosTalk, la rassegna di incontri nata dalla collaborazione tra l'hotel de la Poste e la Libreria Sovilla: l'8 dicembre alle 17.30 in Sala Archi del Posta i curatori Carlotta Minarelli e Fulvio Chimento presenteranno il catalogo che chiude e immortala la seconda edizione della rassegna Sentieri d'Arte. Da venerdì 10 al 12 dicembre l'hotel sarà anche campo-base del team del Dolomiti Snow Driving Experience, una kermesse di 3 giorni che vedrà partecipare piloti professionisti come Giancarlo Fisichella e Marco Cioci (AF Corse) e avrà come special guest il pilota Nicola Marinangeli (info: www.ndventuregroup.com). Nella lounge del Posta il 14 dicembre sarà inaugurato il pop-up del Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari (www.iginiomassari.it).



PEZZI UNICI

Cortina Fashion Week dà spazio al talento delle donne con Femminile Plurale in mostra alla galleria Ruotellina. La mostra Femminile Plurale by Cristallo120 si trasferisce nello storico negozio di antiquariato e collezionismo in Corso Italia. Fino a fine febbraio 2022 i pezzi unici e le opere del Made in Italy realizzate da trenta designer italiane per festeggiare i 120 anni dello storico hotel si potranno ammirare e acquistare nella galleria di Claudio Zanettin, l'antiquario più amato dal jet set internazionale.