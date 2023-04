A Cortina si scia fino al primo maggio: «Una stagione con i fiocchi»

BELLUNO - La stagione invernale non è ancora finita: per chi vuole godersi le ultime curve primaverili, impianti, piste e rifugi a Cortina sono aperti fino al 1 maggio: nell’area Tofana - Freccia nel Cielo, Lagazuoi e 5 Torri si scia infatti fino al 10 aprile, al Col Gallina fino al 16 aprile, mentre come da tradizione il Faloria chiudera il 1 maggio. Anche la nuova Cortina Skyline sarà aperta fino al 10 aprile. «La stagione invernale 2022-23 è stata una stagione coi fiocchi, abbiamo lavorato intensamente e siamo molto soddisfatti dei risultati - ricorda il Presidente di Cortina Skiworld, Marco Zardini - Siamo contenti e orgogliosi di potere accogliere i nostri ospiti ancora per un mese, anche perchè si preannuncia una Pasqua con buone condizioni neve, anche grazie alle temperature di questi giorni. Dopodiché i nostri occhi sono già puntati sull’estate». E se gli ultimi impianti del Faloria chiuderanno la stagione invernale il 1 maggio, il 27 maggio inaugurerà la stagione estiva con gli impianti del Lagazuoi. Ma in attesa dell’estate, la primavera ampezzana sugli sci è ancora ricca di appuntamenti ed eventi.