CORTINA D’AMPEZZO - Cortina punta anche sullo sci di fondo, come attività sportiva alternativa da proporre all’ospite, nelle prossime settimane, penalizzate dalle limitazioni all’apertura degli impianti di risalita e alle piste da discesa. L’azione rientra in una sempre più diffusa consapevolezza che la montagna non è soltanto una pista affollata; la vacanza sulle Dolomiti innevate può offrire diverse forme di escursione solitaria e salubre nell’ambiente naturale.

UNO SPORT PRATICABILE

«Avevamo già iniziato a produrre neve programmata, per allestire almeno l’anello più breve di piste, per i principianti, nella zona del centro sportivo di Fiames; ora confidiamo che questa neve, con le precipitazioni previste anche nei prossimi giorni, ci consenta di allestire tracciati più ampi», conferma Gianluca Lorenzi, componente del consiglio di amministrazione della società comunale Servizi Ampezzo, che si occupa anche dello sci di fondo. «Questa disciplina non necessita di impianti a fune, per cui non ci sono problemi di code di utenti, di assembramenti. Il distanziamento fra gli sciatori è del tutto naturale. Ci potranno essere problemi nella gestione dei servizi accessori, per il noleggio dell’attrezzatura, per la scuola di sci, con i maestri, ma vedremo di organizzare bene tutto. Se il tempo ci aiuta dovremmo riuscire a offrire un buon servizio, una valida alternativa, seppure non del tutto sostitutiva».

LA MONTAGNA OFFRE MOLTO

Gianluca Lorenzi conosce a fondo la materia, per essere stato a lungo presidente dell’associazione albergatori di Cortina, assessore comunale al turismo, ora consigliere di Seam, nella gestione di Cortina marketing, il braccio operativo che si occupa della promozione turistica e dell’accoglienza dell’ospite: «La montagna offre molte possibilità, oltre allo sci alpino, agli impianti e alle piste da discesa. Consente di godere della natura e della bellezza della montagna: a Cortina questo è un nostro punto di forza, con molti chilometri di itinerari da percorrere a piedi o con gli sci da fondo. Sono gli stessi in cui d’estate si vivono bellissime escursioni a piedi o in bicicletta».

NON ALLE CAMMINATE IN PISTA

Sarà comunque importante che quest’inverno non si confondano le attività e le piste da fondo non siano rovinate da chi le percorre a piedi. Azioni promozionali analoghe a quella di Cortina sono messe in atto in molte altre stazioni sciistiche; a Livigno la pista per lo sci di fondo è stata attivata già a fine ottobre, con una regolamentazione per l’accesso delle squadre agonistiche al mattino, previa prenotazione, e la pratica amatoriale nel pomeriggio, con l’acquisto online del biglietto di ingresso in pista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA