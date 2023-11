CORTINA (BELLUNO) - Più punti, nella graduatoria per la concessione dei contributi municipali, alle associazioni sportive che contano almeno il 40% di iscritti residenti a Cortina d’Ampezzo. È la misura “protezionistica” varata dal Comune e contestata dallo Sci Club Druscié, che nella stagione 2022/2023 conta 544 soci (con un tris di atleti nazionali, più il testimonial paralimpico René De Silvestro), per oltre tre quinti però provenienti da fuori paese. Il sodalizio ha presentato due ricorsi al Tar del Veneto, contro la mancata ammissione delle proprie domande per le attività svolte nell’ultimo biennio: i giudici hanno stabilito che quel criterio è legittimo, ma hanno anche disposto di riconsiderare le richieste di partecipazione, tenendo conto pure degli altri requisiti previsti dal regolamento.

Il testo

L’attuale versione del testo in materia è stata approvata dal Consiglio comunale alla fine del 2022 ed è stata definita nelle sue modalità applicative dalla Giunta all’inizio del 2023. Per il riparto dei 400.000 euro messi annualmente a bilancio, è stato deciso di utilizzare 8 elementi di valutazione, che insieme concorrono a formare il punteggio massimo di 100. Di questi, fino a 40 vengono assegnati se l’associazione ha una quantità di tesserati residenti «non inferiore al 40%»: nel dettaglio, 25 punti se la quota di cortinesi va dal 40% al 49%; 35 punti dal 50% al 59%; 40 punti dal 60% al 100%. In alternativa i 40 punti vengono variamente riconosciuti in base al numero crescente di «soci diversamente abili e/o in condizioni di disagio sociale» residenti a Cortina d’Ampezzo o nei Comuni dell’Unione Montana della Valle del Boite. Fra gli altri parametri figurano invece il numero degli iscritti, la chiarezza del progetto presentato e la sua capacità di attrarre flussi turistici.

La discrezionalità

Caratteristiche, queste ultime, che forse potevano essere soddisfatte dallo Sci Club Druscié, il quale però è stato scartato per il tasso elevato di “forestieri” e per questo ha impugnato tutto davanti al Tar, lamentando «il carattere immediatamente escludente della previsione». I magistrati di Venezia hanno tuttavia osservato che «le scelte operate dal soggetto pubblico sono espressione di una discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto qualora risultino non rispondenti a criteri di ragionevolezza o siano viziate da evidenti illogicità». Ma in questo caso, è stato puntualizzato, «non può ritenersi che sia manifestamente illogica o discriminatoria la volontà del Comune di avvantaggiare, con la previsione di uno specifico punteggio, quelle realtà associative che risultano maggiormente radicate nel tessuto sociale del territorio comunale». E il carattere discriminatorio «deve essere escluso», ha aggiunto il Tribunale, anche per il fatto che la residenza è «soltanto uno dei diversi criteri di attribuzione dei punteggi».

La soglia

Proprio per questo, dunque, il Comune dovrà rianalizzate le due domande avanzate dallo Sci Club Druscié per il 2022 e il 2023, tenendo presenti anche gli altri criteri di riparto. Secondo la valutazione del Tar, «per quanto il regolamento abbia inteso premiare le associazioni con un maggior numero di residenti iscritti, prevedendo in loro favore un maggior punteggio», allo stesso tempo lo scopo perseguito dal municipio è quello «di favorire iniziative di interesse generale a favore dei cittadini residenti nel Comune medesimo che, certamente, non possono ritenersi una prerogativa delle associazioni caratterizzate da un elevato numero di iscritti residenti». Sulla carta, perciò, l’associazione presieduta da Flavio Alberti potrebbe ricevere zero punti per il parametro della residenza, ma ottenerne per gli altri fino a 60, che è poi la soglia minima per la concessione dei fondi.