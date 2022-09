CORTINA - Piatti raffinati, vini d’eccellenza, un servizio impeccabile, in una cornice incantevole, nelle Dolomiti di metà settembre. Con questi ingredienti è inevitabile imbandire tavolate indimenticabili e proporre esperienze coinvolgenti. Ci è riuscito anche quest’anno Cortina for us, il consorzio degli esercenti e commercianti, che ha proposto la quarta edizione di “The Queen of taste”, evento che si è sviluppato in due giornate, con un programma che lievita di anno in anno. «Siamo riusciti a crescere – conferma Franco Sovilla, presidente di Cortina for us – e a coinvolgere il territorio e le istituzioni. Quest’anno abbiamo aggiunto un convegno, per dare contenuti in più. Abbiamo pensato come coinvolgere i giovani e siamo contenti di aver interessato la scuola e i giovani: lo scorso anno scolastico ci fu un primo laboratorio, quest’anno ne faremo due, per far capire agli allievi com’è il lavoro della ristorazione, per far toccare con mano, fare esperienza».

LA DUE GIORNI

Si è iniziato sabato sera con Streat chef, una cena itinerante fra i ristoranti dello Chef team Cortina. In quattro soste golose, disseminate nella conca, è stato possibile gustare le prelibatezze di una quindicina di professionisti, molti del paese, altri ospiti. Domenica il culmine, con un pranzo per un centinaio di persone circa in piazza Angelo Dibona, sotto il campanile, con una parata di stelle Michelin, a creare cinque portate, a esemplificare le eccellenze del territorio, accompagnate da vini di pregio, provenienti da diverse aree del Veneto, dai colli del Prosecco, dalla Valpolicella, e dal Collio Friulano.

IL CONVEGNO

In mattinata c’è stata la novità del convegno “Il coraggio della differenza. Gastronomia di montagna”, per affrontare temi di attualità, previsioni per il futuro, problematiche da superare. Lo chef Graziano Prest, nato in Alpago, accasato in Ampezzo, ha portato la testimonianza di un veterano e il prestigio di una stella Michelin. Silvia Moro di Montagnana ha raccontato la piccola rivoluzione operata nell’azienda di famiglia. Paolo Cavasin ha portato la situazione nelle scuole, da docente all’istituto Maffioli di Castelfranco e all’alberghiero di Falcade. Si è parlato della produzione dei vini nella sostenibilità slogan e realtà, con Lavinia Zamaro direttrice del consorzio di tutela vini del Collio; Christian Marchesini presidente del consorzio Valpolicella; Luca Giavi direttore del consorzio Prosecco doc. Esperienze innovative sono state tratteggiate da Mattia Baroni fondatore di Lafuga, Laboratory for future gastronomy. Lo chef Luigi Dariz ha esposto le particolarità di un ristorante a 2.200 metri, sul passo Giau. Heinrich Abram ha insegnato la natura, nell’utilizzo delle erbe spontanee nell’alimentazione. Denis Lovatel ha raccontato le vicende di una pizzeria nata ad Alano di Piave ed approdata a Milano; Davide Santer fa l’allevatore in Ampezzo, ora produce latticini, ha iniziato facendo il pastore a 18 anni; Marco Del Favero, fra tanti interessi, recupera varietà antiche di coltivazioni di frutta in Cadore e produce alimenti di qualità, con l’agricoltura di montagna. Si è rinnovato il percorso formativo, sostenuto da Unipol Sai Zandonella, per rafforzare le sinergie fra scuola e studenti del territorio. Lo scorso inverno un giovane del posto ha avuto una borsa di studio, per una scuola d’alta specializzazione. Accadrà di nuovo, il prossimo anno.

IL SINDACO