Cortina, con l'inizio degli eventi scatta l'obbligo di mascherina all'aperto

CORTINA - Anche a Cortina d'Ampezzo ( Belluno), su ordinanza del sindaco, scatta l'obbligo dell'uso all'aperto delle mascherine anti Covid. L'ordinanza è valida nel periodo dal 4 al 12 dicembre, in concomitanza con i primi appuntamenti culturali e mondani come la 'Cortina Fashion week', l'evento di moda che segna l'avvio della stagione invernale. Mascherine quindi nel centrale Corso Italia e nelle immediate vicinanze come Largo delle Poste e Viale Stazione. Secondo l'ordinanza, l'obbligo non si applica ai bambini con meno di 6 anni è a chi è esente all'uso continuativo della mascherina per motivi di salute. Sono esentati anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza con le altre persone.

