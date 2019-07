Nubifragio nel Bellunese: due frane. Scarica di terra investe un motocilista

FOTO

CORTINA/LIVINALLONGO - Nubifragio alle 16 di oggi, 26 luglio 2019, ha dato il via a Ieri un temporale ha causato un’altra fra na, sulla SP 49 tra Misurina e Carbonin, in comune di Auronzo ().A passo Pordoi la colata detritica scesa all'improvviso ed è finita su una motocicletta che transitava in quel momento. Il motociclista si è salvato.Entrambe le strade, la sr 48 del Pordoi e la sp 24 Valparola, sono al momento chiuse. La riapertura non è prevista a breve. Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri.