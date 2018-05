© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Aritorna l'inverno. Piove sul Corso Italia a circa 1.200 metri sul livello del mare ma nevica sulle vette. I primi abbondanti fiocchi si trovano già sul passo Falzarego che è a 2100 metri. Coltre più abbondante invece in alto. Una condizione meteorologica inusuale tanto che la stessa Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di attenzione per possibili criticità idrogerologiche. Un problema che, purtroppo non è nuovo tra i monti bellunesi e, in particolare nella zona ampezzana