CORTINA D'AMPEZZO - Se n'è andato Franco Farsetti. Assieme al fratello Frediano era il titolare di una delle più note gallerie d'arte italiane, che aprì una sede a Cortina nel 1964. Franco Farsetti è morto a 83 anni, sabato 29 gennaio, all'ospedale Santo Stefano di Prato, dove era ricoverato da qualche giorno, per le complicanze causate dal Covid-19. I due fratelli fondarono Farsettiarte nel 1955; nove anni dopo fu aperta la Galleria Farsetti a Cortina d'Ampezzo, dove i due fratelli incominciarono l'esposizione dei più importanti maestri europei. Negli anni seguirono altre vetrine, in diverse località e città italiane; nel 1969 in Versilia, nel 1982 a Milano, nel 1991 la nuova sede di Prato. A Cortina nel 2001 i fratelli Farsetti acquistarono la vecchia stazione di partenza della funivia del Pocol, dismessa da oltre vent'anni, e gli spazi del vecchio distributore di carburante Esso, in piazza Roma, il cuore storico della comunità d'Ampezzo, davanti alla chiesa parrocchiale e al palazzo del Comun Vecio. Iniziarono le pratiche per costruire un parcheggio interrato multipiano e per ricavare una nuova sede della loro galleria, negli spazi ove un tempo c'erano i macchinari del primo impianto a fune di Cortina, creato nel 1925. Vollero farne un centro per la cultura e la collettività, un luogo per accogliere mostre e grandi eventi, ma anche spazio pubblico e belvedere per rivisitare l'assetto urbanistico del centro di Cortina. I lavori di ristrutturazione, a cura dell'architetto Federico Farsetti, hanno restituito uno spazio in cui ogni elemento è stato studiato in funzione del paesaggio: le grandi vetrate creano un continuum visivo tra interno ed esterno, permettendo una fruizione privilegiata delle opere d'arte grazie alla luce naturale. La nuova galleria è in funzione da un anno, inaugurata nel febbraio 2021. Al livello superiore è stata ricavata una piazzetta pubblica, una spettacolare terrazza di 700 metri quadrati, che si apre al centro della valle, con attorno la corona delle Dolomiti Ampezzane. C'è pure un ascensore, che sale sino alla piazza dal ponte di Crignes, dove si accede con un passaggio pedonale, dai parcheggi del Lungoboite. La procedura iniziò durante l'amministrazione del sindaco Giacomo Giacobbi, con un programma di recupero urbanistico; quel Piruea fu poi rivisto dalla giunta di Andrea Franceschi e trasformato in un Pua, con migliori condizioni per il comune, con un maggiore vantaggio per la collettività, che prevedeva anche la cessione gratuita, dal privato al comune, di alcuni locali in galleria Nuovo Centro, fra largo delle Poste e la stazione delle autocorriere, per complessivi 220 metri quadrati.

Marco Dibona