CORTINA D’AMPEZZO - La Fondazione Cortina 2021 e la Federazione internazionale sci concordano: l’organizzazione dei Campionati del mondo di sci alpino del febbraio 2021 è a buon punto. Ieri c’è stato l’ultimo confronto, prima dell’evento. Di solito questo sopralluogo era fatto di persona, anche gli anni passati, per le gare di Coppa del mondo sulla Tofana; quest’anno la pandemia ha indotto a fare questo incontro online, in videoconferenza. Una fase di ispezioni sul campo era stata comunque portata avanti, nelle scorse settimane, a piccoli gruppi di interesse e di specificità.

TEAM AFFIATATO

«Cortina è pronta per dare il via alle gare dei Mondiali, siamo riusciti a portare a termine tutti gli impegni presi, nei tempi prestabiliti, e siamo fieri che anche Fis abbia riconosciuto la qualità e l’efficacia del lavoro svolto fin qui, insieme a un team affiatato e di grande competenza» - ha dichiarato Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021, al termine della riunione. «Siamo impegnati a fare in modo che i Campionati del mondo di febbraio ci siano, nel rispetto delle regole e della salvaguardia della salute. Perciò non vediamo l’ora che i grandi campioni dello sci internazionale arrivino nella nostra località per dare spettacolo sui pendii delle Tofane. Sappiamo che, come grande evento internazionale in piena era Covid-19, avremo ancor di più gli occhi del mondo puntati su di noi e questo ci carica di grande responsabilità. Lavoriamo nella massima concentrazione per realizzare un evento che abbia nei protocolli di sicurezza e nella tutela della salute un pillar di successo».

APPREZZAMENTO

All’incontro decisivo, con Fis e Fondazione, è intervenuta l’amministrazione comunale, che ha appena sottoscritto un protocollo, a indicare gli impegni di ogni contraente. Per la Fis c’erano Jurg Capol e Stephan Huber, che hanno espresso, ancora una volta, apprezzamento e soddisfazione per il grande lavoro svolto a Cortina in questi anni, anche a dispetto delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria globale in corso. Concordano Stefan Krauss, Tito Giovannini e Daniela Calandra di Infront, l’agenzia che gestisce i diritti commerciali e televisivi dell’evento. Fondazione Cortina 2021 ha illustrato i diversi settori di intervento: infrastrutture, operations, sport, sostenibilità, marketing e comunicazione. Hanno seguito l’incontro anche gli organizzatori dei Mondiali di Courchevel-Méribel 2023, in Francia, e gli austriaci di Saalbach 2025, nell’ottica del trasferimento di esperienze e del lascito immateriale dei grandi eventi sportivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA