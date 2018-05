Verso i Mondiali di sci 2021: l'Anas avvia il primo cantiere

di Marco Dibona

Cantieri iridati. Ora si parte. Da oggi apre uno dei primi lavori sulla statale 51 di Alemagna, vicino al passo di Cimabanche a Cortina, nei pressi della vecchia polveriera dell’Esercito. È uno degli interventi minori, inseriti nel piano della viabilità per i Campionati del mondo di sci alpino di Cortina 2021. L’ammontare complessivo di tutte queste opere è di 170 milioni di euro, ai quali se ne aggiungono altri 70 per la statale 52 Carnica. Sulle opere previste per trasformare l’Alemagna in una strada “mondiale” ora però grava l’imposizione del Governo che prevede per tutte le varianti la Via (Valutazione ambientale). Procedure burocratiche che provocheranno inevitabili intoppi.