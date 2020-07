Ecco il nuovo commissario per i Mondiali 2021: è Valerio Toniolo

CORTINA - E' stato presentato oggi, 25 luglio, alla stampa a Cortina dal ministro allo Sport Vincenzo Spadafora il nuovo commissario per i Mondiali 2021: è Valerio Toniolo, entra in carica ufficailmente dal primo agosto. E' stato a lungo alto funzionario dello Stato per i Beni culturali e uno dei componenti il vertice del Comitato Olimpico Milano-Cortina 2026.



Dopo gli incontri con il sindaco Gianpietro Ghedina in Municipio e quelli con la Fondazione 2021 c'è stato quello con la stampa. Con Toniolo oggi a Cortina anche il commissario uscente Luigivalerio Sant'Andrea Ultimo aggiornamento: 12:53