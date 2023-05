CORTINA (BELLUNO) - La dottoressa Lucia Anna Bosco lascia Cortina. È una dei medici di medicina generale della comunità ampezzana, con 1.850 assistiti. La Ulss 1 Dolomiti di Belluno si è pertanto attivata, per garantire il servizio, almeno in forma provvisoria; un nuovo medico sarà sistemato al distretto sanitario, in via Cesare Battisti. «Mi dispiace per i miei pazienti, fra i quali ci sono molte persone anziane, ma la mia è stata una scelta obbligata spiega Bosco a metà giugno devo lasciare i locali dove ho l'ambulatorio e non ho trovato un'alternativa. Ho chiesto a tutti, ma senza esito. Il 26 gennaio ho avvisato il Comune e chiesto un colloquio. Ho incontrato Monica De Mattia, della giunta: mi ha spiegato che l'amministrazione non ha locali adatti. Ho chiesto al parroco, alla Cooperativa, a diversi privati, ma le agenzie immobiliari dicono che l'approssimarsi dei Giochi 2026 determina un accaparramento degli immobili, con prezzi in aumento».



IL PRECEDENTE

L'8 marzo c'è stato un incontro con l'Ulss, che non ha accolto le richieste della dottoressa: «Allora mi hanno detto che non avrei potuto andare al distretto. Sono contenta se ora hanno individuato quella soluzione, mi fa piacere per la popolazione, per i miei assistiti. Io ho chiesto il trasferimento a fine marzo. Con la metà di giugno lascio Cortina».



L'AZIENDA

La Ulss di Belluno spiega, con una nota: "La dottoressa Bosco ha comunicato la decisione personale di trasferirsi in Emilia Romagna, da metà giugno. La direzione del distretto aveva incontrato la professionista, con l'intento di supportarla, nel tentativo di convincerla a rimanere in provincia". Sul mantenimento dell'assistenza medica in paese, si precisa: "La direzione del distretto e la direzione amministrativa territoriale della Ulss hanno cercato una soluzione, per dare continuità all'assistenza primaria a Cortina e sono in corso contatti con professionisti interessati. Considerato che sarà affidato un incarico provvisorio, come previsto dalla normativa, le due direzioni hanno individuato uno spazio, all'interno del distretto di Cortina, che sarà adeguato, per essere utilizzato come studio medico e messo a disposizione del professionista, per supportare la presenza del medico in Ampezzo». Dal municipio, l'assessora Monica De Mattia conferma: «L'amministrazione ha recepito le esigenze della dottoressa Bosco, ma non ha la disponibilità di spazi idonei a ospitare un ambulatorio, soprattutto nei tempi prospettati dalla professionista». Il sindaco Gianluca Lorenzi aggiunge: «Sono stato contattato anche da altri due, dei medici che operano a Cortina, con problemi analoghi. La prossima settimana sarò in Regione e ne parlerò con l'assessora Manuela Lanzarin».