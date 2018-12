Giro di valzer di locali e hotel a Cortina per la nuova stagione /Cosa cambia

CORTINA D'AMPEZZO - Nuove aperture e nuove gestioni: Cortina amplia per Natale la scelta dei locali nei quali apprezzare la gastronomia ampezzana. A partire da El Faral che cambia veste e identità e diventa il Ristorante Chalet Tofane, gestito da Kristian Casanova e dallo chef stellato Graziano Prest del Ristorante Tivoli. Sempre questo mese si inaugura Baita Resch: nuovo nome della Baita Son dei Prade e nuova gestione in mano a Ivan Resch. Anche la famiglia Lorenzi, che da tre generazioni gestisce il Rifugio Scoiattoli, fondato da Lorenzo Lorenzi nel 1969, inizia una nuova avventura in centro a Cortina. Il 13 novembre, infatti, ha aperto i battenti Ciasa Lorenzi: hotel in legno chiaro lungo la ciclabile, con ristorante attivo dalle 10 del mattino a sera.

