CORTINA - Oggi apre il rifugio Lagazuoi, sulla cima del monte che sovrasta il passo Falzarego, a 2.750 metri di quota. È la prima struttura di questo genere che apre, nella conca d'Ampezzo, in un avvio dell'estate reso difficile anche dal protrarsi di un inverno che non vuole cedere il passo alla buona stagione. I gestori del rifugio, della famiglia Pompanin, scrivono infatti: «Confermiamo l'apertura per il 1. giugno. Al momento la funivia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati