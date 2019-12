Cervo piomba sulla strada, auto da rottamare e niente risarcimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Nienteper la vettura semidistrutta nello scontro con un grossosull'Alemagna fra. Territori comunali in cui, secondo gli atti della causa intentata da un automobilista contro la Regione, si sono verificati 71 incidenti di questo tipo, di cui 41 proprio sulla Statale 51. L'ha sancito definitivamente la: «La fauna selvatica, infatti, è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, posto che si tratta di espressione di una politica di sostegno dell'equilibrio ecologico che di per sé non impone alla pubblica amministrazione l'obbligo di attuare generali misure di protezione e di sorveglianza, fatti salvi i pericoli intercettati e segnalati in concreto e non adeguatamente considerati».Stando a quanto ricostruito nel corso del giudizio, alle 21.30 del 25 agosto 2013, «in condizioni di scarsa visibilità per il buio, la nebbia e la pioggia», l'imprenditore stava percorrendo la strada al volante della sua Opel Insigna, quando l'esemplare adulto fece «irruzione sulla sua carreggiata» e investì la macchina «provocando ingenti danni»