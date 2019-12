Auto ribaltata sulla strada per Cortina: traffico rallentato

Un'auto è finita ruote all'aria nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 dicembre, tra Borca di Cadore e Cortina. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo quanto è statato possibile ricostruire non ci sarebbero feriti gravi. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto. Al momento pare che lo schianto sia avvenuto frontalmente: la monovolume, Citroen, si sarebbe quindi ribaltata finendo su un lato.



Oggi in tutto il Cadore il traffico è particolarmente intenso per i turisti che si sono messi in marcia con l'obiettivo di raggiungere le destinazioni per le festività del Natale e degli ultimi giorni dell'anno, per questa ragione potrebbero formarsi delle code. © RIPRODUZIONE RISERVATA