CORTINA

I cittadini di Cortina potranno godere nuovamente dell’esenzione dal pagamento dell’imposta Imu per la prima casa, se concessa in uso gratuito fra parenti. È la novità del regolamento comunale per la disciplina dell’Imu, approvato all’unanimità dal consiglio comunale di ieri.

ESENTI

L’aliquota di applicazione dell’imposta era sinora del 4.6 per mille, al quale bisognava aggiungere 0.8 di Tasi: ora è annullata, pari a zero. Lo stesso vale per le abitazioni di proprietà di enti non commerciali. Il caso delle Regole d’Ampezzo, che hanno realizzato e messo a disposizione numerosi appartamenti, gli anni passati. Sono una decina fra la ristrutturata Ciasa Soriza a Zuel e un fabbricato a Ra Era: anche in questo caso l’aliquota di applicazione dell’Imu è azzerata, rispetto al 5.4 per mille che vigeva sino all’anno scorso. La terza tipologia di alloggio con questa agevolazione riguarda le unità abitative intestate ad aziende, utilizzate da un socio: accade per le case bottega di Pian da Lago, gli appartamenti connessi alle attività artigianali (si passa da 5.4 per mille a zero).

AUMENTI

Per compensare queste minori entrate è stata invece maggiorata l’aliquota per le locazioni a cittadini non residenti, le seconde case: passa da 8.6 a 11.4 per mille. Aliquote inalterate per negozi, studi, botteghe. Per quanto riguarda gli alberghi, l’imposta va allo Stato e al comune rimane una minima parte.

LA DISCUSSIONE

Il consiglio ha approvato, con il solo voto del gruppo di maggioranza Sistema Cortina, il documento unico di programmazione triennale 2021-23, l’atto che precede la stesura del bilancio di previsione vero e proprio. C’è stato un deciso confronto fra maggioranza e opposizione. Il capogruppo Giorgio Da Rin ha lamentato: «Non si sono concretizzate le previsioni. Sono in condizioni imbarazzanti il turismo, il decoro urbano, l’urbanistica, l’ordine pubblico, la viabilità e i trasporti, lo sviluppo economico e la competitività, il programma delle opere pubbliche». L’opposizione ha lamentato inoltre la funzionalità di alcuni uffici della pubblica amministrazione. Il sindaco Ghedina ha replicato: «Sono andati bene i bandi per nuovo personale e presto ci saranno nove assunzioni. Hanno partecipato molte persone, dopo anni di poche richieste, per venire a lavorare a Cortina. Per il solo concorso di istruttore amministrativo C1 sono pervenute 162 domande. Altre 22 per un istruttore tecnico D1 e altrettante per un istruttore tecnico C1. I vigili urbani sono pochi, soltanto cinque, ma c’è stata una nuova assunzione. Presto bisognerà pensare alla sostituzione della comandante, che andrà in pensione». Approvato all’unanimità, con il plauso dell’opposizione, il bilancio 2019 della azienda speciale Cortina, che gestisce casa di riposo, centro diurno e servizi sociali, chiuso con un avanzo di 135.928 euro (113mila l’anno precedente).

Marco Dibona

