Cortina. Hotel moroso viene sequestrato: clienti sbattuti fuori dalle camere

Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA - L'ufficiale giudiziario si è presentato in hotel l'altra mattina con i carabinieri e ha messo la struttura sotto sequestro per mancati pagamenti. Si tratta di un 3 stelle - lo- affacciato sul Cristallo: sole 16 camere per una trentina di posti letto.Vittime inconsapevoli della disavventura giudiziaria sono iche sono statidalle loro camere e trasferiti in strutture vicine. Ma altri avevano prenotato su Booking per questo fine settimana e si sono trovati l'amara sorpresa delle camere... sigillate.Il custode giudiziario,, ha affisso sul portone un avviso in italiano e inglese per spiegare che l'hotel era sotto sequestro, come peraltro avvenne già alcuni anni fa. Poi la riapertura ma i nuovi guai.Il noto sito Booking.com ha chiuso le prenotazioni e "girato" i clienti a strutture vicine.