Custode dell'albergo chiuso ritrovato senza vita nel letto

CORTINA - E' stato ritrovato privo di vita nel proprio letto, nell'hotel Pocol di Cortina dove lavorava come custode. Natale Mastrantonio, 64 anni romano, è deceduto per cause naturali. L'albergo in questi mesi era chiuso, è stata la moglie che aveva ripetutamente tentato di mettersi in contatto con Natale a dare l'allarme. Dopo la chiamata della donna, domenica sera, 29 marzo, i carabinieri della Compagnia di Cortina sono andati a verificare, facendo la tragica scoperta. I lmedico intervenuto ha confermato che si è trattato di una morte dovuta a cause naturali. Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA