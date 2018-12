Tutti al gelo a Cortina: rotta tubatura del metano, città senza riscaldamento Al freddo anche hotel, scuole, ospedale

ALEMAGNA CHIUSA PER L'INTERVENTO

È stata riaperta al transito intorno alle ore 12.00 la Statale 51 Alemagna, chiusa al traffico nel territorio comunale di Cortina D'Ampezzo a causa della rottura del tubo del gas. Lo rende noto Anas, al termine della riparazione del guasto.

CORTINA – Tutti al freddo: hotel, alberghi, case di cura, questa mattina è gelida per tanti che sono a Cortina e che all'improvviso si sono trovati con i riscaldamenti che non funzionavano più. Tutta colpa di un incidente. Intorno alle 10 di questa mattina, 18 dicembre, lache alimenta ilè statada una ditta che, in, sta eseguendo lavori per conto dell’Anas., la società che gestisce la rete di distribuzione del metano in provincia di Belluno, allertata in urgenza dall’impresa stessa e dai Vigili del Fuoco, è già sul posto e ha attivato le necessarie misure di intervento per la messa in sicurezza della condotta e dell’area e per la riparazione del guasto. Al momento sono in corso le necessarie attività:«Al momento l’intero comune di Cortina non ha erogazione di gas metano – spiega la società - non appena possibile si provvederà alla progressiva riattivazione della rete e delle singole utenze a partire da quelle sensibili (ospedali, eccetera). Un intervento delicatissimo – spiega la società - per dimensione della condotta (200 mm) ed elevata pressione del gas in rete».In loco, per tutta la giornata odierna, le squadre tecnico-operative di Bim Belluno Infrastrutture.