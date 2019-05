Dieci anni dopo la strage di "Falco", ora segnalano quei cavi assassini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINA D'AMPEZZO - Saranno, nel punto in cui dieci anni fa cadde l'elicottero Falco,provocando la morte di tutto l'equipaggio. L'amministrazione comunale di Cortina aderisce al progetto "Insieme per sempre Vittime di Rio Gere" ideato dal comitato "Falco senza confini", presieduto dal dottor Alessandro Forti, dell'unità operativa di elisoccorso di Pieve di Cadore. Il comune ampezzano ritenendo che l'iniziativa dia un segnale positivo alla popolazione e ai famigliari delle vittime, contribuisce così alle spese per sistemare sfere colorate di segnalazione, per la prevenzione degli incidenti in volo, sui cavi della corrente della linea a media tensione che dal passo Tre Croci sale verso il Cristallo per alimentare gli impianti a fune. Fu proprio l'urto contro quei fili elettrici a causare il disastro aereo di Falco, l'elicottero del Suem 118, sabato 22 agosto 2009, con la morte di quattro persone: il tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, il pilota Dario De Filip, il medico anestesista Fabrizio Spaziani, il tecnico e copilota Marco Zago.