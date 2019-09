Scivola sul sentiero e precipita per cento metri: muore sotto gli occhi del marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA (BELLUNO) - Escursionista scivola sul sentiero e precipita per cento metri: morta una donna di Pesaro, S.P., di 49 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 sul sentiero numero 421, che dal Rifugio Dibona sale al Pomedes.La donna era insieme al marito al momento dell'incidente, ed è stata raggiunta dal personale medico dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, cha ha subito iniziato a praticarle le manovre di rianimazione, poi supportata dai soccorritori del Sagf elitrasportati sul posto. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Una volta constatato il decesso, la salma ricomposta e imbarellata è stata trasportata al Rifugio Dibona in attesa del carro funebre.