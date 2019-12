CORTINA - Paura questa notte, 30 dicembre, per un 16enne romano che si è sentito male in una discoteca del centro di Cortina. L'allarme è scattato alle 2.30 quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Cortina è andata in ausilio al 118 presso il locale da ballo. Il 16enne della provincia di Roma è stato ricoverato per il suo stato di ubriachezza. E' il secondo caso in pochi giorni: la vigilia di Natale un 15enne bellunese era svenuto in piazza per il troppo alcol ingerito. © RIPRODUZIONE RISERVATA