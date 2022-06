Errore in parete, coppia di alpinisti sospesa nel vuoto a Torre Piccola di Falzarego

CORTINA D'AMPEZZO - Alpinista rimane sospesa nel vuoto salvata dal Suem con una manovra straordinaria. Salvato anche il compagno rimasto incastrato poco sopra di lei. Il fatto accaduto ieri, 10 giugno, poco prima delle 21. La donna di 26 anni, alpinista taiwanese è rimasta sospesa nel vuoto alla fine delle corde, a un centinaio di metri da terra, recuperata ieri sera assieme al compagno dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un intervento di soccorso nei confronti di una cordata in grande difficolta sulla Torre Piccola di Falzarego.

L'errore della coppia, lei è rimasta sospesa nel vuoto

La coppia, 26 anni lei di Taiwan, 34 anni lui, austriaco, dopo aver scalato la Via delle Guide ha sbagliato a calarsi nel rientro in parete finché, completamente fuori dal tracciato corretto, la ragazza si è trovata nel vuoto, alla fine delle corde, sopra uno strapiombo. Fondamentale la chiamata e l'arrivo dei soccorsi. Arrivata al campo base sul Falzarego l'equipe medica, dopo aver individuato con un sorvolo il punto in cui si trovavano, l'elicottero è tornato in quota e ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 50 metri dalla scalatrice, per provvedere al suo recupero dopo averla assicurata a sé e aver reciso le sue corde. Caricato a bordo subito dopo anche il compagno, che era fermo in sosta più sopra. Entrambi sono stati lasciati al Passo Falzarego.