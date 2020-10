CORTINA D’AMPEZZO - Il parroco di Cortina è risultato positivo al Covid. La notizia è stata diffusa dalla Diocesi, ma «non si deve ritenere a rischio chi ha partecipato alle celebrazioni» assicurano da Belluno. Di fatto tutte le celebrazioni dei giorni feriali sono sospese, a Cortina saranno garantite solo le messe festive.

Ieri nel tardo pomeriggio don Ivano era in coda per il tampone al drive-in di Pieve di Cadore dove si è recato autonomamente, «state tranquilli, sto bene - ha assicurato -, solo un po’ di mal di testa e qualche linea di febbre». Tutto ha avuto inizio la notte fra mercoledì e giovedì quando, avvertita una lieve sintomatologia da raffreddamento, anche don Ivano Brambilla ha dovuto rivolgersi al proprio medico risultando positivo al test rapido.

INSONNIA SOSPETTA

«Di solito mi addormento subito la sera - racconta -, ma non l’altra sera e questo fatto, per me inconsueto mi ha fatto riflettere. Non ho dormito, avevo alcune linee di febbre e, stante il vaccino antinfluenzale già fatto, ho chiamato il medico che mi ha fatto il test rapido che confermava la positività. Ora sono in attesa del tampone che confermi o meno l’esito del primo».

Vista la situazione sono state subito individuate e avvertite le persone con cui don Ivano ha avuto stretti contatti nei tempi a rischio. Il personale dell’Ulss 1 ha potuto verificare che il servizio compiuto nelle celebrazioni presiedute da don Ivano in questi giorni è avvenuto nel pieno rispetto delle precauzioni sanitarie indicate, «per cui non si deve ritenere a rischio chi vi ha partecipato con le dovute attenzioni» precisano dalla Curia. Don Ivano si è attenuto con grande scrupolo ed altrettanto rigore alle buone pratiche che in questi mesi hanno permesso di frequentare la basilica minore dei santi Filippo e Giacomo, talmente rigide che qualche parrocchiano si era lamentato.

ISOLATO DON GIUSEPPE

Dalla Curia diocesana si avvertono i fedeli di Cortina che, fino a nuova comunicazione, rimangono sospese in parrocchia tutte le celebrazioni delle messe dei giorni feriali; saranno, invece, celebrate tutte quelle festive, cioè del sabato sera e della domenica, come da programma parrocchiale. Saranno i colleghi sacerdoti che saliranno a Cortina a celebrare solo la messa e nient’altro, il momento non permette nulla di più. L’anziano don Giuseppe Pedandola, valido collaboratore del parroco, in via prudenziale è in isolamento in canonica e vi resterà il tempo necessario per scongiurare eventuali contagi. Don Ivano manda a tutti un messaggio rassicurante. Lui che nei mesi più difficili del lockdown era stato costretto alla quarantena perchè entrato in contatto con dei soggetti positivi, e fortunatamente uscito senza nessuna conseguenza, deve affrontare un’altra prova.



