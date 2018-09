Tavolata di 40 metri in centro a Cortina: tutto esaurito per il pranzo d'autore«

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORTINA - Per oggi, sabato 8 settembre, la Perla delle Dolomiti è Regina del Gusto. O meglio "The Queen of Taste". Tutto esaurito al pranzo lungo 40 metri in corso Italia, con 18 chef di cui alcuni stellati. Nel pomeriggio si procede con degustazioni a 5 stelle sotto il campanile a lato dell hotel Concordia. Per il pranzo d’autore servito in corso Italia i fortunati hanno sborsato cento euro, conquistando uno degli ambiti ottanta posti a sedere, sulla tavola di quaranta metri, apparecchiata lungo la strada dello struscio, nel centro di Cortina.