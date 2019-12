Doppio incidente con l'escavatore due operai feriti: uno è gravissimo

di a.z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata nera in provincia di Belluno sul fronte degli incidenti sul lavoro. Due quelli avvenuti ieri mattina. Il primo è avvenuto attorno alle 10 in località Ru Merlo a Cortina d'Ampezzo per il rovesciamento di un escavatore: leggermente ferito l'operaio che lo stava manovrando. La squadra dei pompieri del locale distaccamento ha messo in sicurezza il mezzo, mentre l'operatore veniva preso in cura dal personale del suem 118. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.Il secondo incidente è avvenuto a Padola di Comelico Superiore, per cause ancora in corso d'accertamento, nel cantiere per la realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica. attorno alle 11.30 il Suem di Pieve di Cadore è intrvenuto prestando soccorso ad un 43enne che sarebbe stato urtato dal braccio meccanico di una macchina operatrice. Per lui un trauma cranico e lesioni al volto. Sul posto è intervenuto lo Spisal e i carabinieri. Le sue condizioni sono estremamente gravi