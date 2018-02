Ospedale Codivilla, progetti di rilancio col piano da 23 milioni di euro

di Marco Dibona

Prima pietra al nuovo Codivilla di Cortina. Il consiglio comunale si appresta ad approvare la variante urbanistica in deroga al Piano regolatore grazie alla quale sarà possibile avviare i lavori di ammodernamento e ampliamento dell’ospedale per un valore complessivo di 23 milioni di euro. La Regione Veneto, per mesi sotto scacco dopo la decisione di chiudere la fase gestionale sperimentale nel timore che fosse un passo verso la chiusura, sembra dunque dare seguito alle promesse di potenziamento. «Avevamo promesso di approvare la variante entro febbraio» afferma il sindaco, che ora guarda al futuro della struttura.