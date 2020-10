Gli azzurri del Bob club Cortina per l'addio all'ex campione del mondo Rinaldo Ruatti

CORTINA - Sono stati gli atleti Azzurri d'Italia e i piloti del Bob club Cortina ad accompagnare Rinaldo Ruatti nell'ultimo viaggio. Gli sportivi di Cortina, assieme ad altri colleghi venuti dalle valli vicine, hanno reso omaggio al pilota che nel 1962 seppe vincere il titolo di campione del mondo del bob a due. All'epoca la disciplina era dominata dai piloti di Cortina, primo fra tutti Eugenio Monti, e in quell'occasione Ruatti mise a frutto la sua esperienza. Era nato a Cortina il 19 gennaio 1930. Da giovane iniziò l'attività sportiva adottando diversi pseudonimi, come Don Pedro o Caviglia, per evitare che il padre venisse a conoscenza della sua passione per il bob, che il genitore riteneva pericoloso e glielo avrebbe pertanto proibito. Si mise in luce già nel 1961, quando vinse il titolo italiano nel bob a quattro. L'anno successivo, ai Mondiali di Garmisch Partenkirchen, in Germania, Ruatti compì il suo capolavoro, conquistando la medaglia d'oro nel bob a due, in equipaggio con il frenatore Enrico De Lorenzo.



Nella stessa rassegna iridata ottenne un lusinghiero quinto posto nel bob a quattro. Anche in quell'occasione gareggiò con la divisa del Bob club Cristallo, storico avversario del Cortina, pur nella amichevole condivisione della passione sportiva, fra i due sodalizi valligiani. In seguito ebbe ruoli tecnici, all'interno della nazionale italiana. In paese Ruatti era molto noto anche per il suo impegno professionale e amministrativo. Titolare dell'hotel Trieste, con la moglie Vally Pinazza, è stato attivo nell'associazione di categoria e ha dato l'esempio prima ai figli Patrizia, Sandra e Andrea, quindi ai nipoti, che ora proseguono sia l'attività di famiglia, sia il coinvolgimento nel direttivo degli albergatori. Ha avuto incarichi anche nell'amministrazione della cosa pubblica, come consigliere comunale. La morte è avvenuta nelle prime ore del mattino di mercoledì.

MDib.

