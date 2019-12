di Marco Dibona

CORTINA (BELLUNO) - Laparrocchiale dei santi Filippo e Giacomo a Cortina è chiusa. Da alcuni giorni si sta lavorando per sostituire tutta l'illuminazione dell'edificio sacro, che sarà riaperto ai fedeli nel pomeriggio di sabato 7 dicembre, per la funzione delle 17. La presentazione delle novità alla comunità è prevista domenica 8, per la solennità dell'Immacolata. «Gli obiettivi che ci siamo prefissati sono tre elenca il parroco don Ivano Brambilla e sono la valorizzazione della chiesa, il, l'. Per quest'ultimo aspetto seguiamo le direttive di Papa Francesco, che le ha applicate anche alla basilica di San Pietro. Avremo quindi un risparmio nelle bollette dell'energia elettrica, ma soprattutto diminuiremo i consumi di energia». Il lavoro è stato affidato ai professionisti della ditta Melloncelli di Mantova; il costo si avvicina a 50mila euro. «E' tutto sommato