CORTINA (BELLUNO) - La Polizia Provinciale di Belluno è intervenuta oggi nel territorio di Cortina per recuperare e liberare un cervo. L'animale, sceso in città nel periodo degli accoppiamenti, si era perso in località Alverà ed era rimasto impigliato con le corna nella rete di protezione del campo sportivo. Il fatto è accaduto alle prime luci dell'alba.

È il secondo episodio che avviene nel giro di pochi giorni. In precedenza un cervo aveva perso il senso dell'orientamento ed era finito in un negozio del centro. È stata attivata la squadra catture, nucleo specialistico della Polizia Provinciale dotato di tutta l'attrezzatura per il recupero in sicurezza della fauna selvatica. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e alcuni soci della riserva alpina di caccia di Cortina, assieme al veterinario dell'Ulss, che ha deciso il dosaggio dell'anestetico necessario ad addormentare l'animale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA