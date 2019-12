CORTINA - Superlavoro oggi, domenica 29 dicembre, per i carabinieri sciatori impegnati sulle piste da Cortina all'Agordino, fino a Zoldo. Alle 11.39 sono intervenuti sulla pista 73 del Cristallo per una persona incosciente, a bordo pista Muro Rientro. Il giovane, un 20enne napoletano B. V. ha poi ripreso conoscenza, è stato stabilizzato e elitrasportato a Belluno. Alle 14.53 sono intervenuti per una 63enne di Roma, caduta in pista, sempre sul Cristallo a Cortina, sulla strettoia. Z. F. è stata immobilizzata sul posto e caricata in eliambulanza e trasportata all'ospedale di Treviso. Altri interventi dell'elicottero sulle piste di Sappada per uno sciatore che, cadendo aveva riportato un trauma al femore e facciale. E' stato trasportato all'ospedale di Udine. © RIPRODUZIONE RISERVATA