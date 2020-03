Tutti contro l'Italia: cancellate le finali di Coppa del mondo a Cortina. Zaia: ci puniscono per i tamponi?

Le finali di Coppa del Mondo di sci in programma a Cortina dal 18 al 22 marzo prossimi sono cancellate. La proposta della Federazione Italiana Sport Invernali – che vedeva il supporto del Ministero dello Sport, del Coni, della Regione Veneto e del Comune di Cortina - di tenere l'evento a porte chiuse, come autorizzato nel Dcpm del 4 marzo, ha ricevuto tutti voti contrari ad eccezione di quello dell'Italia.

E' l'esito del Consiglio di emergenza della Fis (la Fifa dello sci), che si è occupato delle Finali di Coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo al termine del quale è stato chiesto alla Federazione di formalizzare la cancellazione dell'evento. A questo punto la Federazione italiana dovrà comunicare alla Federazione internazionale entro le 24 di oggi, 6 marzo, la rinuncia formale.

CHIUSURA ANTICIPATA

La stagione dello sci alpino si concluderà quindi con le gare di Kranjska Gora per quanto riguarda il calendario maschile, e di Aare per il calendario femminile. Le Finali non saranno né recuperate, né spostate in altra sede.



LA DELUSIONE

“E’ con grande rammarico che ho preso atto di questa decisione – ha detto il Presidente FisiI, Flavio Roda -, ma ogni membro del Consiglio ha motivato la propria decisione di cancellare le Finali con le limitazioni che i rispettivi governi hanno loro imposto in relazione all’epidemia di coronavirus. Tutto ciò si è però concretizzato in una grave penalizzazione per il mondo dello sport, che avrà pesanti ricadute economiche sia per la Federazione che per la Fondazione Cortina 2021, che è l’organizzatore dei prossimi Mondiali e sarebbe dovuto essere anche l’organizzatore delle Finali”. “E’ una decisione che penalizzerà però tutto l’indotto della montagna italiana, in tutte le varie realtà imprenditoriali e associative, che grazie a queste Finali e ai prossimi Mondiali hanno deciso di supportare il movimento degli sport invernali con investimenti importanti e coraggiosi”.

LA REAZIONE DI ZAIA

« Rispetto alle Coppa del Mondo di Sci ho tenuto contatti tutti i giorni con Malagò, ho sentito più volte il Presidente della Fisi Roda, ho sentito il sindaco Ghedina e abbiamo lavorato in squadra per poter svolgere le finali della coppa del mondo di sci a porte chiuse. L'esito purtroppo è quello che dobbiamo rinunciare alla Coppa del Mondo di Sci per l'emergenza coronavirus».



«Devo anche dire che la Regione, in accordo con la Fisi - aggiunge Zaia - aveva presentato una dichiarazione che testimoniava come Cortina non abbia presenza di persone positive e che comunque la situazione sanitaria è sotto controllo. Questo però dà anche una dimensione della percezione che c'è all'estero, sui tavoli internazionali, delle nostre comunità e dell'Italia».



«Bisogna pensare che è ad una emergenza si somma una seconda non meno grave emergenza: quella economica - continua il presidente del Veneto - Occorre che, a tutela delle attività, delle imprese, della libera circolazione dei cittadini, sia recuperata sotto il profilo reputazionale l'immagine del Paese, attualmente e per chissà quanto tempo ancora percepito dalla comunità internazionale come un problema. Bisogna assolutamente e urgentemente svolgere un'azione di recupero e che il Governo lavori a fondo, non soltanto e soprattutto sul piano della diplomazia, ma anche con campagne di comunicazione, considerato che non si può parlare di un problema soltanto italiano ma ormai europeo e mondiale».



«Abbiamo la colpa di avere fatto troppi tamponi per precauzione, ciò che ora ci pone all'avanguardia della ricerca mondiale? - conclude Zaia - Non dobbiamo per questo pagarla sul piano internazionale per un problema che riguarda tutti i Paesi».

