Cortina sotto le stelle: picnic tra i boschi, pizze d'autore e cento vini da assaggiare

CORTINA (BELLUNO) - Dagli indirizzi storici alle novità, la ristorazione ampezzana non manca da sempre - di opportunità golose. Nel gruppo delle istituzioni restano gli inossidabili Tivoli (una stella Michelin) e Caminetto (famiglia Melon), Villa Oretta e Toulà, Baita Fraina e Beppe Sello, l'Ariston (anche buona pizzeria, come del resto il Vienna) e Leone e Anna, mentre nel gruppo dei portabandiera dell'innovazione, si va da La Corte del Lampone dell'hotel Rosa Petra (chef Alessandro Favrin) al San Brite di Riccardo Gaspari in località Alverà, non lontano dal Camin, insegna storica, per la verità, ma nuova per la svolta impressa alla cucina da Fabio Pompanin, fino al Chalet Tofane (indirizzo fuori centro di Graziano Prest del Tivoli di cui sopra) . P er non parlare del Masi Wine Bar a