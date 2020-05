Socrepes sempre più vicina: nuova cabinovia dal centro

Sarà un tavolo tecnico a valutare correttamente la fattibilità tecnica ed economica della proposta, in progetto di finanza, per realizzare alcuni servizi, annessi alla stazione di partenza della nuova cabinovia che dovrebbe salire dal piazzale Revis, accanto alla vecchia Polveriera, sino all’area sciistica di Socrepes.

IL PIANO

Si parla di un parcheggio interrato, con una capienza per ora indicata in 459 posti auto; un deposito per materiale, con armadietti nei quali gli sciatori potranno riporre abiti e attrezzature sportiva; un tappeto mobile di collegamento con il centro cittadino, nella zona del vecchio piazzale del mercato. Il recente consiglio comunale ha approvato di istituire questo gruppo di lavoro, per esaminare i progetti pervenuti; il voto è stato quasi unanime, fra maggioranza e minoranza, con una sola astensione. «Siamo favorevoli alla proposta, ma c’è la necessità di un approfondimento – ha esordito il sindaco Gianpietro Ghedina - riteniamo di notevole interesse questo progetto, volto a risolvere parte delle criticità legate alla sosta e alla mobilità a Cortina, mediante la realizzazione di un parcheggio e del collegamento pedonale attrezzato, a servizio del futuro impianto a fune di arroccamento, che collegherà il centro del paese con l’area sciistica di Socrepes». Il sindaco ha respinto le richieste di rinvio del punto, perché era dovuta una risposta ai proponenti, che hanno depositato il loro progetto il 17 dicembre 2019. L’assessore all’urbanistica Benedetto Gaffarini ha riassunto: «C’è il progetto di un nuovo impianto di risalita dal centro a Socrepes, con partenza in sinistra Boite: fra i vari punti in cui realizzarlo c’è anche l’ex Polveriera, lo studio non è ancora maturo. Per questo abbiamo chiesto di istituire un tavolo tecnico per valutare come si parleranno il parcheggio, l’impianto, la viabilità e il sistema di mobilità. La proposta è notevole, ma soltanto l’esito del confronto, in cui saranno esaminate tutte queste componenti, potrà dare una risposta definitiva sulla fattibilità e l’interesse pubblico. L’ipotesi va valutata con una completa ridefinizione di tutta l’area».

SULLA STESSA LINEA

Il capogruppo di minoranza Giorgio Da Rin ha condiviso l’analisi del progetto; si è detto favorevole; ha comunque richiesto di esaminare congiuntamente i due progetti, per la nuova cabinovia e per il centro servizi annesso, strettamente dipendenti l’uno dall’altro. Ha già preannunciato un’obiezione, sul numero di posti auto necessari in quel luogo; ha recepito l’indicazione degli impiantisti, che ne vorrebbero almeno 1200. È inoltre perplesso sulla realizzazione in un secondo stralcio del tappeto mobile pedonale, che dovrebbe portare verso il centro: un servizio che egli ritiene fondamentale per il turismo di Cortina.

