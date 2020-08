Bomba d'acqua a Cortina, strade come fiumi: vigili del fuoco impegnati in 50 interventi

CORTINA - Questa sera, 24 agosto, intorno alle 19 un nubifragio si è abbattuto su Cortina. Strade come fiumi scantinati allagati, rio esondato. Al lavoro decine di vigili del fuoco impegnati in una cinquantina di interventi. Particolarmente colpita la zona in località Verocai dove un fiume di fango ha invaso le strade.



Ultimo aggiornamento: 20:49

